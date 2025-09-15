Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Urlaub im Eimer

SAT.1Staffel 1Folge 98vom 15.09.2025
Urlaub im Eimer

Urlaub im EimerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 98: Urlaub im Eimer

45 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Als Anita, alleinerziehende Mutter, ihren bezahlten Campingwagen abholen will, steht sie vor verschlossener Tür. Und es gibt plötzlich weitere Käufer ihres Wohnwagens. - Alarmstufe Rot: Ein Einbruch bei der Feuerwehr gibt den Beamten Rätsel auf. Wie gelangte der Dieb in Wache und was war sein Motiv? - Der Hund einer Spaziergängerin steht in Verdacht, einen Hasen über die Straße gehetzt und einen Unfall verursacht zu haben. War er wirklich der Verursacher?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen