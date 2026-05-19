Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 26: Unruhestätte
45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Eine trauernde Frau stürzt nach wiederholtem Vandalismus am Grab ihres Vaters in große emotionale Not. Steckt ein bitterböser Familienstreit dahinter? - Ein brutaler Raubüberfall auf eine 75-Jährige erschüttert ihren Sohn, einen Mann aus dem Rotlichtmilieu. Zerbricht das fragile Vertrauensnetz einer Familie? - Für die Beamten wird es skurril: Zwei Frauen streiten, weil sie behaupten, im selben Haus zu wohnen und mit demselben Mann zusammen zu sein. Welche lügt?
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1