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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Unruhestätte

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 19.05.2026
Unruhestätte

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 26: Unruhestätte

45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Eine trauernde Frau stürzt nach wiederholtem Vandalismus am Grab ihres Vaters in große emotionale Not. Steckt ein bitterböser Familienstreit dahinter? - Ein brutaler Raubüberfall auf eine 75-Jährige erschüttert ihren Sohn, einen Mann aus dem Rotlichtmilieu. Zerbricht das fragile Vertrauensnetz einer Familie? - Für die Beamten wird es skurril: Zwei Frauen streiten, weil sie behaupten, im selben Haus zu wohnen und mit demselben Mann zusammen zu sein. Welche lügt?

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