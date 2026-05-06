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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Beute heute!

SAT.1Staffel 2Folge 56vom 06.05.2026
Beute heute!

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 56: Beute heute!

45 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Ein Frau findet im Papierkorb ihres Mannes ein Erpresserschreiben. Angeblich soll er Lösegeld für sein Bruder zahlen. Jetzt fehlt von beiden Brüdern jede Spur. - Gefährliches Ideal: Ein Jugendlicher driftet in eine gefährliche Community ab, die Stärke verspricht - und Gewalt liefert. - Als eine Alleinerziehende ihre Tochter kurz allein lässt, bis deren verspätete Babysitterin eintrifft, klingelt es an der Tür und die Kleine öffnet.

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