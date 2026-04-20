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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Machete

SAT.1Staffel 2Folge 42vom 20.04.2026
Machete

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 42: Machete

44 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Kioskraub mit Machete: Wer hat die junge Besitzerin brutal überfallen und ausgeraubt? - Eine Fallschirmspringerin legt im wahrsten Sinne des Wortes eine Bruchlandung hin. Wie konnte es zu diesem fatalen Unfall kommen? - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, als einer der beiden Kontrahenten beinahe tödlich von einer Heckenschere getroffen wird.

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