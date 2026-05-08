Bester Filmriss für immerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 41: Bester Filmriss für immer
44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Keine Erinnerung an vergangene Nacht: Die Antwort auf die Frage, was passiert ist, enthüllt dunkelste Geheimnisse. - Eine Sechsjährige hat plötzlich Verletzungen an den Armen. Wer würde sowas tun? - Erbstück verschwunden, Enkelin verletzt und die Oma im Visier: Ein nicht ganz so harmloser Familienbesuch endet im Polizeieinsatz - mit schockierender Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1