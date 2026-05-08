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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Bester Filmriss für immer

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 08.05.2026
Bester Filmriss für immer

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 41: Bester Filmriss für immer

44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Keine Erinnerung an vergangene Nacht: Die Antwort auf die Frage, was passiert ist, enthüllt dunkelste Geheimnisse. - Eine Sechsjährige hat plötzlich Verletzungen an den Armen. Wer würde sowas tun? - Erbstück verschwunden, Enkelin verletzt und die Oma im Visier: Ein nicht ganz so harmloser Familienbesuch endet im Polizeieinsatz - mit schockierender Wendung.

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