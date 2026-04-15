Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das Rudel schützt, das Rudel tötet

SAT.1Staffel 2Folge 63vom 15.04.2026
Das Rudel schützt, das Rudel tötet

Das Rudel schützt, das Rudel tötetJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 63: Das Rudel schützt, das Rudel tötet

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Die eigene Tochter verschwindet und droht, zur Täterin zu werden. Als auch ihre Brüder nicht auffindbar sind, startet der Kampf gegen die Zeit. - Eine Tochter sorgt sich um ihre Mutter, die von einem mysteriösen Mann verfolgt wird. Doch diese tut den Vorfall als Verwechslung ab. Was steckt dahinter? - Ein Routineeinsatz auf einem Supermarktparkplatz eskaliert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen