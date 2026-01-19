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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Zu schnell zu heftig

SAT.1Staffel 2Folge 53vom 19.01.2026
Zu schnell zu heftig

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 53: Zu schnell zu heftig

45 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Ein illegales Straßenrennen endet mit einem Horrorcrash. Am Unfallort befindet sich ein Verletzter - doch war er auch der Fahrer? - Als eine Politesse mitten auf einem Zebrastreifen beinahe überfahren wird, fahnden die Beamten sofort mit Hochdruck nach dem Wagen. - Ein Zehnjähriger verunglückt mit seinem Rad. Ist der Autofahrer schuld, der zuerst bei ihm ist oder hat der Täter Fahrerflucht begangen?

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