Der gestohlene RollstuhlJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 51: Der gestohlene Rollstuhl
45 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Eine Frau wird vor ihrer Haustür Opfer eines maskierten Rollstuhlraubs. Schnell geraten Verdächtige ins Visier, darunter Menschen aus ihrem direkten Umfeld. - Zwischen Liebe und Geld: Bei den Markwardts eskaliert ein Familiendrama um Vertrauen, Ehre und eine junge Beziehung - die Polizei ermittelt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
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Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1