Big Benny is watching youJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 45: Big Benny is watching you
44 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Eine Frau bangt um ihre Schwester, nachdem ein heimliches aufgenommenes Nacktvideo auftaucht und sie unerreichbar ist. - Ein Mann durchwühlt die Mülltonne vor dem Haus seiner Ex-Freundin. Treibt ihn Trennungsschmerz in den Dreck, oder sucht er etwas Bestimmtes? - Eine Patchwork-Familie droht zu zerbrechen, als auf der Wache eine dunkle Vergangenheit ans Licht kommt. Können die Beamten der jungen Familie helfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1