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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Big Benny is watching you

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 04.05.2026
Big Benny is watching you

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 45: Big Benny is watching you

44 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Eine Frau bangt um ihre Schwester, nachdem ein heimliches aufgenommenes Nacktvideo auftaucht und sie unerreichbar ist. - Ein Mann durchwühlt die Mülltonne vor dem Haus seiner Ex-Freundin. Treibt ihn Trennungsschmerz in den Dreck, oder sucht er etwas Bestimmtes? - Eine Patchwork-Familie droht zu zerbrechen, als auf der Wache eine dunkle Vergangenheit ans Licht kommt. Können die Beamten der jungen Familie helfen?

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