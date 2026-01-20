Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Schmutziges Geschäft

SAT.1Staffel 2Folge 48vom 20.01.2026
Schmutziges Geschäft

Schmutziges GeschäftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 48: Schmutziges Geschäft

45 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Eine Streife sichert in einem Leihwagen die Handtasche einer Vermissten. Die Spur führt zum Autohändler. - Kurz nachdem sich eine junge Frau von ihrem Mann getrennt hat und in eine WG gezogen ist, widerfahren ihr schreckliche Dinge - doch wer steckt dahinter? - Schock im Mehrfamilienhaus: Eine Frau findet ihre Mutter völlig verstört vor und ahnt noch nicht das ganze Ausmaß.

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

