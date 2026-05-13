Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 35: No Escape
45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Ein Bräutigam verschwindet am Tag vor der Hochzeit spurlos. War es Liebeskummer, Drogen oder steckt mehr dahinter? - Ein selbstständiger Clownkünstler wirft seinem Nachbarn anonyme Schikane übelster Sorte vor. Welche dunklen Geheimnisse birgt der Nachbarschaftsstreit? - Ein kurioser Einbruch in eine Frauenarztpraxis gibt Rätsel auf und enthüllt ein pikantes Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1