Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Putzkraft und Saubermann
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird in einer guten Wohngegend gefunden. Sie ist verletzt und verstört. War der anonyme Notrufgeber an dem Unfall beteiligt? - Zwei Männer kommen mit unklaren Verletzungsmustern in die Klinik. Ihre langjährige Männerfreundschaft droht an einem Streit zu zerbrechen. Haben sie sich geprügelt? - Bei einer mysteriösen Explosion auf einem Rastplatz wird ein Mann verletzt. Was hat den Knall ausgelöst?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1