Ein gar nicht ehrenwertes HausJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Ein gar nicht ehrenwertes Haus
44 Min.Ab 12
Ein Mann irrt verwirrt, verletzt und unbekleidet durch die Stadt. Er kann sich nicht erinnern, wie er in diese Situation gekommen ist und stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. - Eine Frau kommt verletzt in die Notaufnahme der Klinik am Südring, nachdem sie von ihrem Freund ein Geschenk der ganz besonderen Art bekommen hat. - Eine junge Frau wird in der Toilette einer Bar überfallen. Wer steckt hinter der üblen Attacke? Ein Fall für die Spezialisten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1