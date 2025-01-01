Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Nackt im Netz
44 Min.Ab 12
Eine Mutter sucht nach ihrer Tochter, die gefesselt und leicht bekleidet in einem Videostream zu sehen ist. Was ist ihr zugestoßen? - Ein 16-Jähriger wird von seiner Mutter zu einer Schulparty gefahren und verbirgt etwas in seinem Rucksack. Hat sein Geheimnis etwas damit zu tun, dass auf der Feier ein Brand ausbricht und eine Schülerin gefährlich stürzt? - Eine Frau wird mit einer Schnittverletzung in die Klinik gebracht, dann verschlechtert sich ihr Zustand rapide.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1