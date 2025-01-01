Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf einer Straße kommt es zu einem Frontalzusammenstoß. Wenig später wird in der Nähe eine eingetrübte junge Frau gefunden. Die Spezialisten rätseln: Haben beide Vorfälle etwas miteinander zu tun? - Ein 17-jähriger Patient ist gestürzt und hat sich die Hand gebrochen. Wenig später machen die Helfer eine erschreckende Entdeckung. - Ein Liebeslied in Dauerschleife ruft die Spezis auf den Plan. Eine Frau mit Liebeskummer benötigt dringend Hilfe!

