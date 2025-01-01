Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ohren auf im Straßenverkehr

SAT.1Staffel 8Folge 5
Folge 5: Ohren auf im Straßenverkehr

44 Min.Ab 12

Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und seinem Haus eingeklemmt. Wieso der Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist, stellt die Spezis vor ein Rätsel. - Der Angestellte einer Wurstfabrik wird mit starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Bei der Untersuchung macht der Arzt eine Entdeckung ... - Von einem Waldspaziergang kehrt nur der Familienhund, nicht aber dessen 16-jähriges Frauchen zurück. Die Mutter des Mädchens ruft die Spezis.

SAT.1
