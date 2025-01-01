Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Back in Black
44 Min.Ab 12
Ein Imbisstand steht in Flammen und muss von den Spezis gelöscht werden. Hat der Besitzer einen Fehler gemacht, der sein Geschäft ruinierte? - Nach einer wilden Party ist einer jungen Frau tagelang schwindelig. Hat sie es mit dem Feiern einfach übertrieben oder steckt etwas anderes dahinter? - Ein vermeintlicher Exhibitionist läuft mit heruntergelassener Hose auf die Straße und rammt eine Radfahrerin. Wollte er die junge Frau anfallen?
