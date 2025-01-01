Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein rätselhafter Biss

SAT.1Staffel 8Folge 4
Ein rätselhafter Biss

Ein rätselhafter BissJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 4: Ein rätselhafter Biss

44 Min.Ab 12

Zwei Sanitäter werden Zeuge, wie eine Joggerin mitten auf der Straße zusammenbricht. Wurde die Frau von einem Auto angefahren? Doch dann entdecken die Sanis bei ihrer Patientin eine seltsame Bisswunde. - Eine Dreifachmutter kommt mit einer Verbrennung an der Hand in die Klinik, als sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. - Eine Frau findet einen verletzten und ihr unbekannten Mann in ihrer Wohnung! Handelt es sich um einen Einbrecher?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen