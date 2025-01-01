Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Ein rätselhafter Biss
44 Min.Ab 12
Zwei Sanitäter werden Zeuge, wie eine Joggerin mitten auf der Straße zusammenbricht. Wurde die Frau von einem Auto angefahren? Doch dann entdecken die Sanis bei ihrer Patientin eine seltsame Bisswunde. - Eine Dreifachmutter kommt mit einer Verbrennung an der Hand in die Klinik, als sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. - Eine Frau findet einen verletzten und ihr unbekannten Mann in ihrer Wohnung! Handelt es sich um einen Einbrecher?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1