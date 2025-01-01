Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Schmerzlichen Glückwunsch
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird bewusstlos im Haus seiner Freundin gefunden. Ein Unfall? Oder steckt der Ex-Mann der Frau dahinter, der unter der Trennung leidet? - Eine 16-jährige Schülerin bricht in der Klinik am Südring ohne ersichtlichen Grund zusammen. Werden die Ärzte ihr ungewöhnliches Geheimnis rechtzeitig lüften? - Eine Frau erhält per Sprachnachricht den Hilferuf ihres Mannes, der sich auf einem Fabrikgelände befindet. Doch warum ist er nicht bei der Arbeit und lallt verdächtig?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
