Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 106: Plötzlich aufgetaucht
44 Min.Ab 12
Ein Familienvater fährt einen Unbekannten an und dieser verschwindet spurlos. Auf der Suche finden die Spezialisten den Sohn des Fahrers bewusstlos! - Nach der Einlieferung eines verletzten Mädchens machen die Ärzte eine grausame Entdeckung auf ihrem Bauch. - Eine Familie landet nach einem Auslandsbesuch am Flughafen. Plötzlich bricht der Sohn zusammen und seine Mutter gerät ins Kreuzfeuer der Fahndung durch den Zoll ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1