Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 118: Highnoon am Baggersee
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Ein Grillabend von Abiturienten endet im Streit. Doch niemand ahnt, dass einer der Streithähne in Lebensgefahr schwebt. - Diana wird samt ihrem Nachbarskind in die Notaufnahme gebracht! Nach einem diagnostizierten Darmverschluss überstürzen sich die Ereignisse. - Als eine Frau ihren Verlobten vom Flughafen abholen will, bricht dieser plötzlich zusammen. Ist ein Mitreisender für seinen Zustand verantwortlich?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1