Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 119: Psychoparty
44 Min.Ab 12
Eine Frau erwacht nach einer Party mit einem Filmriss. Die Spezialisten müssen herausfinden, was mit ihr geschehen ist und wo ihre vermisste Freundin steckt. - Das Jubiläum eines Familienbetriebs wird zur Katastrophe. Haben die Symptome des Vaters etwas mit einem lang gehüteten Geheimnis zu tun? - Ein Unfall in einer Lagerhalle stellt die Spezialisten vor eine Herausforderung. Einer ihrer Patienten hat ein gebrochenes Genick und jede falsche Bewegung könnte seinen Tod bedeuten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1