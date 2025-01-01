Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Unversöhnlich

SAT.1Staffel 8Folge 120
Folge 120: Unversöhnlich

44 Min.Ab 12

Was wie das Fremdgehen einer Frau aussieht, entpuppt sich als Missverständnis. Doch als die Frau später von der Arbeit kommt, hat der Mann die Versöhnung einfach vergessen und schmeißt ihr Hab und Gut aus dem Fenster. - Eine Mutter erfährt, dass ihre Tochter im Krankenhaus ist - dabei sollte sie eigentlich auf Klassenfahrt im Ausland sein. - Eine Frau könnte wegen eines Arbeitsunfalls ihren Job verlieren und zweifelt an sich selbst ...

