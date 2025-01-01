Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 122: Fast fataler Rollentausch
44 Min.Ab 12
Ein 17-jähriger, querschnittsgelähmter Junge ist auf einem Firmengelände verschwunden. Seine Freunde hatten einen Unfall mit seinem alten Rollstuhl. Ist der Junge in Gefahr? - Die Mutter eines kleinen Babys hat unerklärliche Symptome, die auf eine schlimme Diagnose hindeuten. Wird sie sich weiter um ihr Kind kümmern können? - Ein 40-jähriger Familienvater wird plötzlich blind. Ist sein Übergewicht dafür ursächlich oder hat eine sexy junge Frau damit etwas zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1