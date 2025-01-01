Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Fast fataler Rollentausch

SAT.1Staffel 8Folge 122
Fast fataler Rollentausch

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 122: Fast fataler Rollentausch

44 Min.Ab 12

Ein 17-jähriger, querschnittsgelähmter Junge ist auf einem Firmengelände verschwunden. Seine Freunde hatten einen Unfall mit seinem alten Rollstuhl. Ist der Junge in Gefahr? - Die Mutter eines kleinen Babys hat unerklärliche Symptome, die auf eine schlimme Diagnose hindeuten. Wird sie sich weiter um ihr Kind kümmern können? - Ein 40-jähriger Familienvater wird plötzlich blind. Ist sein Übergewicht dafür ursächlich oder hat eine sexy junge Frau damit etwas zu tun?

