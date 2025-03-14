Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 124: Aus der Hose gefahren
44 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Ein Lkw-Fahrer wird bewusstlos und mit herunter gelassener Hose auf der Autobahn gefunden. Dann rennt eine Frau auf die Straße und wird überfahren. Was ist auf dieser Autobahn passiert? - Eine Braut kommt mit Augenverätzungen in die Notaufnahme, kurz darauf kollabiert sie. Was hat der Weddingplanner damit zu tun? - Eine Schülerin bricht zusammen und will ihren Schwarm nicht mehr sehen! Der behauptet, nicht zu wissen, was passiert ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1