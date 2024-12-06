Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 126vom 06.12.2024
Folge 126: Festival der Liebe

44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Nach einem Festival will sich eine Frau von einem Bekannten nach Hause bringen lassen, doch dort kommt sie nicht an. Ihre Schwester macht sich mitten auf der Autobahn auf die Suche nach ihr, findet jedoch nur das Handy der Vermissten. - Einer Frau stürzt beim Fitnesstraining eine Langhantel auf den Brustkorb, sie entgeht knapp dem Tod! - Der Besitzer eines Erlebnisbauernhofs wird mit Gesichtsverletzungen von seiner Frau aufgefunden. In seiner Tasche befindet sich ein Drohbrief.

