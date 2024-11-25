Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Beautybeschwerden

SAT.1Staffel 8Folge 130vom 25.11.2024
Beautybeschwerden

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 130: Beautybeschwerden

44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Als eine Mutter nach Hause kommt, staunt sie nicht schlecht: Die Haustür steht weit offen, ihre Tochter ist verschwunden, dafür liegt ihre Nichte bewusstlos im Bad. - Eine Mutter wird in die Klinik gerufen, nachdem ihre Tochter in einer Bausiedlung gegen eine Laterne gelaufen ist. Was hatte sie dort zu suchen? - Eine Frau lässt ihren Freund alleine mit ihrer Schwester in der Wohnung zurück. Bei ihrer Rückkehr findet sie ihre Schwester niedergeschlagen vor. Was ist vorgefallen?

