Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 135: Toxische Begegnung
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird schwer verletzt im Wald gefunden. Ein Unfall? Ein Verbrechen? Ihre Schwester ist nicht nur in großer Sorge, sondern muss sich auch fragen, was ihr Mann damit zu tun hat. Denn der ist ebenfalls im Wald - aber verschwunden! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Im Garten eines Einfamilienhauses findet eine Mutter ihren Sohn verletzt und somnolent im Hundezwinger eingesperrt. Das ganze Haus ist verwüstet. Wie konnte eine kleine Party so eskalieren?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1