Auf Streife - Die Spezialisten

Der Blindgänger

SAT.1Staffel 8Folge 138vom 17.12.2024
Der Blindgänger

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 138: Der Blindgänger

44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Ein Vater zieht sich seit Monaten vor seiner Tochter zurück. Diese will endlich wissen, was los ist - und traut ihren Augen nicht, als sie ihm leibhaftig wieder begegnet. - Eine Frau besucht ihren mit schweren Brandverletzungen eingelieferten Freund, der unter rätselhaften Umständen in einen Grill gestürzt war. - Eine Frau stellt ihren Bruder in ihrem Cateringbetrieb ein. Dieser baut bei einem wichtigen Auftrag prompt einen Unfall und verschwindet ...

