Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 142: Naschkatzen unter sich
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen bekommt bei den Vorbereitungen ihrer Geburtstagsparty Panikattacken und verschwindet von der Bildfläche - während die Schwester der Vermissten viele Kilometer weit weg zeitgleich einen schweren Küchenunfall erleidet und bald ähnliche Psycho-Symptome zeigt. - Mit zugeklebten Augen und unzähligen Hämatomen wird eine junge Frau in die Klinik eingeliefert. Was ist der 26-Jährigen zugestoßen und welches Geheimnis verbirgt sie vor ihrem Freund?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1