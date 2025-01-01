Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 147: Junge, Junge!
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann braucht dringend die Hilfe der Sanitäter, doch wo ist er? Die Suche gestaltet sich schwierig, denn das alte verfallene Gelände bringt auch die Retter in Gefahr. - Der Vater zweier Kinder wird nach einem Motorradunfall mit gefährlichen Symptomen in die Klinik eingeliefert. Nur: Er fährt eigentlich gar kein Motorrad. - Alptraum im eigenen Haus: Alles sieht so aus, als hätten Lebensgefährte und Tochter eine Affäre! Und beide sind verletzt. Was hat sich abgespielt?
