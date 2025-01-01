Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 151: Ex und Hopp
44 Min.Ab 12
Eine Frau bricht schwerverletzt im Wald zusammen. Alles sieht zunächst nach einem Unfall aus, doch dann fallen Schüsse und auch die Spezis werden getroffen! - Ein Streit zwischen zwei Imbissbuden-Besitzern scheint bis aufs Blut zu eskalieren. Oder ist doch ein tiefsitzender Familienstreit Grund für ein Gewaltverbrechen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
