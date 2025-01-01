Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Blut ist dicker als Kaffee

SAT.1Staffel 8Folge 154
Folge 154: Blut ist dicker als Kaffee

44 Min.Ab 12

Eine Mutter freut sich auf ein Treffen mit ihrer Tochter, die vor Jahren spurlos verschwunden ist. Als sie am Treffpunkt ankommt, findet sie ihre Tochter bewusstlos vor. - Ein Mann lässt in der Notaufnahme der Klink am Südring seine schmerzenden, geschwollenen Hoden behandeln. Leidet der Patient an den Folgen eines Penisbruchs? - Bei einer Firmenfeier am Rhein wird ein Mann auf einem Jetski von einem Unbekannten gerammt. Alle Zeugen sind sich einig: Das war Vorsatz!

