Auf Streife - Die Spezialisten

Verhängnisvolle Fäden

SAT.1Staffel 8Folge 155
Folge 155: Verhängnisvolle Fäden

44 Min.Ab 12

Ein Vater geht mit Sohn und Neffe zelten. Frühmorgens wird er von einem Video-Anruf seines Sohnes geweckt - das Anrufer-Handy liegt am Waldboden und zeigt nur eine reglose Hand! - Eine Frau fällt bei einem Waldspaziergang einen Abhang hinunter und wird in die Klinik gebracht. Warum rannte die Patientin auf den Abhang zu? - Ein 18-jähriges Mädchen baut mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall. Ihr Beifahrer, ein deutlich älterer Mann, gibt den Spezis Rätsel auf.

SAT.1
