Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 162: Knall auf Fall
44 Min.Ab 12
Ein Ehepaar lässt seine fast erwachsenen Kinder übers Wochenende das erste Mal alleine. Bei ihrer Rückkehr wartet das blanke Chaos: Das traute Heim ist verwüstet, der jüngere Sohn verletzt und der ältere verschwunden. - Die Spezialisten untersuchen zwei Unfallopfer und versuchen dabei aufzuklären, ob der eine den anderen absichtlich überfahren hat. - Eine Schülerin bricht nach dem Gitarrenunterricht zusammen und möchte sich nicht von den Spezis behandeln lassen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
