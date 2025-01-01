Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 165: Schwiegerhexe
44 Min.Ab 12
Als eine Frau am Haus ihrer Mutter ankommt, sieht sie diese vom Dach stürzen. Wurde sie von Einbrechern überrascht oder gibt es einen anderen Grund? - Eine Frau wollte ihrer Schwester einen Kurierjob vermitteln, doch dann will diese plötzlich von ihr abgeholt werden. Dort angekommen ist das Auto der Schwester am Qualmen und der teure Schmuck, den sie ausliefern sollte, ist weg. - Eine Mutter wundert sich, als ihre Söhne nach einem Kampf ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1