Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 170: Karl der Große
44 Min.Ab 12
Opa Karl ist vor einer wichtigen Diagnose aus dem Krankenhaus verschwunden. Ist der Senior weggelaufen oder wurde er sogar entführt? Danach sieht es nämlich bald aus. Aber von wem und warum?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
