Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 172: Ausgenutztes Vertrauen
44 Min.Ab 12
Eine 28-Jährige sorgt sich um ihre Mutter, da diese die Tür nicht öffnet. Als sie einen Unbekannten im Haus am Boden liegend entdeckt, wählt sie die 112. - Ein Maurer wird bewusstlos in einer Schubkarre zur Notaufnahme gebracht. Seine Kollegen werfen ihm vor, eine Mitarbeiterin sexuell genötigt zu haben. - In einer Schreinerei hat sich der neue Mitarbeiter schwer an der Kreissäge verletzt. Ist der eifersüchtige Freund der Chefin verantwortlich oder war Alkohol im Spiel?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1