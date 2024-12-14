Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 181: School's Out Forever
15 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Ein Lehrer verunfallt im Schulkeller. Doch als die Rettungskräfte den verletzen Mann retten wollen, fällt plötzlich der Strom aus... Und ein Schüler wird vermisst. Was ist hier los?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1