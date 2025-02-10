Auf geheimer Mission im WaldJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 191: Auf geheimer Mission im Wald
9 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Die Spezialisten suchen im Wald nach zwei Schülerinnen. Wurden sie von Wildschweinen angegriffen? Oder schlimmer noch: Opfer eines Verbrechens?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1