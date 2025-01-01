Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Albtraumfahrt

SAT.1Staffel 8Folge 24
Die Albtraumfahrt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 24: Die Albtraumfahrt

44 Min.Ab 12

Ein eskalierender Streit auf einem Autobahnrastplatz weckt die Aufmerksamkeit der Spezialisten. Plötzlich bricht einer der Beteiligtent zusammen. Was ist während der Fahrt nur passiert? - Die Spezialisten bringen einen Mann mit Herzproblemen in die Klinik. Als der Arzt herausfindet, dass es sich um einen Marathonläufer handelt, beginnt ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit - denn bei dem Marathon gibt es weitere Verletzte und Vermisste ...

