Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Karambolage
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird regelrecht aufgespießt, weil ein Billardqueue durch die Scheibe seines Autos kracht. Die Spezis müssen den Mann schnellstmöglich aus dem Wagen befreien. - Ein Mann kommt nach einem Schwächeanfall in die Klinik. Seine Frau glaubt, er leide an Bulimie. Was verbirgt er vor ihr? - Eine Frau wird zu Hause bewusstlos aufgefunden. Die Spezis müssen die Patientin schnell versorgen und klären, ob sie einem Einbrecher in die Quere gekommen sein könnte.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
