Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Nelly auf der Flucht
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Unfall gerufen, bei dem ein Fahrzeug in eine Hauswand gerast ist. Die Aussagen der Anwesenden sind allerdings mehr als widersprüchlich. - Eine junge Mutter kommt nach einem Haushaltsunfall mit verklebten Händen in die Klinik. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, denn plötzlich bricht auch der Ehemann zusammen. - Die Spezialisten werden zu einem Mann mit einem abgetrennten Finger gerufen. Wo ist sein fehlender Körperteil?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1