Auf Streife - Die Spezialisten

Dämonen aus Paderborn

Staffel 8Folge 37
Dämonen aus Paderborn

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 37: Dämonen aus Paderborn

44 Min.Ab 12

Eine Frau erhält eine verstörende Sprachnachricht ihres Freundes. An seiner Wohnung läuft ihr ein fremder Mann mit Messer im Oberschenkel vor das Auto. Was ist passiert? - Eine Frau leidet nach einer Trennung an extremem Liebeskummer. Ist das der Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand? - Als eine Frau ihren Mann vom Rastplatz abholen will, sitzt ein Fremder in dessen Lkw. Ihr Mann ist unauffindbar. Ist er in dubiose Geschäfte verwickelt oder ist ihm etwas zugestoßen?

