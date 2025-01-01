Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Magenspülung (um 1)

SAT.1Staffel 8Folge 41
Die Magenspülung (um 1)

Die Magenspülung (um 1)Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 41: Die Magenspülung (um 1)

43 Min.Ab 12

Auf der Autobahn verunglückt ein Transporter aus ungeklärten Gründen, der Fahrer wird schwer verletzt. In der Firma des Fahrers kommt es ebenfalls zu einem folgenschweren Unfall, infolgedessen ein weiterer Angestellter verletzt wird. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen? - Nach einem Sturz kommt ein junger Mann in die Notaufnahme, doch ganz plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rapide. Ist der Hund seiner Freundin der Auslöser?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen