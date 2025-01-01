Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Das doppelte Autochen
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird zu ihrem verunfallten Ehemann ins Krankenhaus gerufen und muss feststellen, dass da ein Fremder liegt, der im Auto ihres Mannes saß. Der zweite Unfallwagen gehört ihrer Tochter - die ist aber verschwunden. Ein rätselhafter Fall für die Spezialisten ... - Die Feuerwehr wird zur Befreiung einer Katze aus dem Altkleidercontainer gerufen. Dann finden die Spezis aber Blut am Container ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1