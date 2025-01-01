Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Guts Nächtle
44 Min.Ab 12
Ein unbekannter Mann stürzt beim Einsteigen in ein bewohntes Haus von der Leiter. Ein zweiter Mann ist im Haus, wo die herbeigerufenen Spezis die Bewohner bewusstlos vorfinden. Wer hat es auf die Familie abgesehen? - Eine Cheerleaderin fährt ihrer Freundin über den Fuß. Unter Alkoholeinfluss? Doch dann macht der Arzt eine überraschende Entdeckung. - Eine vermeintliche Prostituierte liegt verletzt auf einem Rastplatz. Schnell gerät ein flüchtender Freier in Verdacht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1