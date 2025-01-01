Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Guts Nächtle

SAT.1Staffel 8Folge 45
Guts Nächtle

Guts NächtleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 45: Guts Nächtle

44 Min.Ab 12

Ein unbekannter Mann stürzt beim Einsteigen in ein bewohntes Haus von der Leiter. Ein zweiter Mann ist im Haus, wo die herbeigerufenen Spezis die Bewohner bewusstlos vorfinden. Wer hat es auf die Familie abgesehen? - Eine Cheerleaderin fährt ihrer Freundin über den Fuß. Unter Alkoholeinfluss? Doch dann macht der Arzt eine überraschende Entdeckung. - Eine vermeintliche Prostituierte liegt verletzt auf einem Rastplatz. Schnell gerät ein flüchtender Freier in Verdacht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen