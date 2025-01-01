Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Augenterror

SAT.1Staffel 8Folge 47
Augenterror

AugenterrorJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 47: Augenterror

44 Min.Ab 12

Nach einem mysteriösen Autounfall hängt das Leben der jungen Beifahrerin am seidenen Faden. Warum hat ihr Bruder die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und was hat das alles mit seinem Sohn zu tun?- In der Klinik treffen zwei Patientinnen aufeinander, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Kann dieser Zufall beide retten? - Die schweren Verletzungen einer Radfahrerin stellen die Spezialisten vor ein Rätsel. Wurde die Frau Opfer eines gewalttätigen Überfalls?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen