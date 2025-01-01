Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 47: Augenterror
44 Min.Ab 12
Nach einem mysteriösen Autounfall hängt das Leben der jungen Beifahrerin am seidenen Faden. Warum hat ihr Bruder die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und was hat das alles mit seinem Sohn zu tun?- In der Klinik treffen zwei Patientinnen aufeinander, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Kann dieser Zufall beide retten? - Die schweren Verletzungen einer Radfahrerin stellen die Spezialisten vor ein Rätsel. Wurde die Frau Opfer eines gewalttätigen Überfalls?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1