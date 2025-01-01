Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Saubermann

SAT.1Staffel 8Folge 48
Der Saubermann

Der SaubermannJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 48: Der Saubermann

44 Min.Ab 12

Eine 45-Jährige sucht nach ihrem Mann, einem Hausmeister, als eine Burlesque-Tänzerin in der Sporthalle von einer Leiter stürzt. Die Tänzerin hatte versucht, eine versteckte Kamera von der Wand zu holen. - Ein Mann wird von seiner neuen Freundin zusammengeschlagen im Tattoo-Studio gefunden. - Ein kleinwüchsiger Mann steckt in einer Kiste für einen Schulaufführungs-Zaubertrick fest. Da Klebstoff verwendet wurde, steht ganz schnell vorsätzliche Sabotage im Raum.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen