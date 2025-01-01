Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Der Saubermann
44 Min.Ab 12
Eine 45-Jährige sucht nach ihrem Mann, einem Hausmeister, als eine Burlesque-Tänzerin in der Sporthalle von einer Leiter stürzt. Die Tänzerin hatte versucht, eine versteckte Kamera von der Wand zu holen. - Ein Mann wird von seiner neuen Freundin zusammengeschlagen im Tattoo-Studio gefunden. - Ein kleinwüchsiger Mann steckt in einer Kiste für einen Schulaufführungs-Zaubertrick fest. Da Klebstoff verwendet wurde, steht ganz schnell vorsätzliche Sabotage im Raum.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1