Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Brennende Liebe
44 Min.Ab 12
Ein Auto voller Gerümpel brennt in leuchtend blauen Flammen. Wurden hier gefährliche Chemikalien verbrannt? Vom Besitzer des Wagens fehlt jede Spur. - Ein Mann bricht auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter zusammen. Ein Herzinfarkt? Doch dann werden die Spezialisten auf Vergiftungserscheinungen aufmerksam. - Eine Mutter trifft bei der Suche nach ihrer verschollenen Tochter auf einen verletzten Unbekannten, der eine Pistole hat. Wurde ihre Tochter Opfer eines Verbrechens?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1